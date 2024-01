Un week-end froid et ensoleillé

Les températures seront encore négatives sur la plupart du territoire samedi et le soleil sera de la partie. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des maxima compris entre -4°C en Hautes-Fagnes et 2°C en bord de mer.

Le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et champs nuageux. Le vent sera faible à modéré. Dans la nuit de samedi à dimanche, la couverture nuageuse s'accentuera. En toute fin de nuit, des nuages bas accompagnés de quelques faibles pluies potentiellement verglaçantes toucheront l'ouest. Un peu de brouillard givrant n'est pas exclu dans une vallée en Ardenne en soirée. Les minima se situeront encore sous les -10°C en Hautes-Fagnes, varieront autour de -3°C dans le centre et de -1°C à la Côte. Le vent se renforcera pour devenir modéré à assez fort.

Dimanche, la nébulosité sera abondante avec un risque de faible précipitation. Il fera plus doux avec des températures se situant entre 2°C en Hautes-Fagnes et 10°C à la Côte. La nuit suivante, ces valeurs seront dépassées. Le vent sera modéré à assez fort et à la mer parfois fort, avec des rafales de 60 km/h.