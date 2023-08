Un week-end globalement sec entrecoupé des quelques averses

Un temps sec succèdera aux pluies matinales samedi après-midi sur l'ouest et le centre de la Belgique. Le soleil pourrait même pointer le bout d'un rayon, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les perspectives sont moins réjouissantes en Ardenne, où le ciel restera nuageux et laissera échapper quelques averses. Le thermomètre y sera d'ailleurs limité à 19°C alors qu'il atteindra 23 ou 24°C ailleurs. Le vent sera modéré et parfois assez fort à la Côte, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

La pluie délaissera l'Ardenne durant la soirée, laissant place à un temps sec et un ciel peu nuageux sur l'ensemble de la Belgique. Des nuages bas feront ensuite leur apparition sur les hauteurs. Les minima seront coincés entre 11 et 13°C en Ardenne et 14 et 16°C dans les autres régions. Le vent, d'abord modéré, s'affaiblira durant la nuit.

Dimanche, le ciel sera divisé entre éclaircies et passages nuageux. Le temps généralement sec pourrait néanmoins être entrecoupé de quelques averses isolées, surtout au nord-ouest. Les hauteurs bénéficieront d'un mercure à 19°C alors que le littoral chauffera à 21°C. Il fera entre 22 et 24°C ailleurs, sous un vent modéré.