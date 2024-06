Un week-end plutôt ensoleillé avant un retour de la pluie

Le soleil brillera sur l'extrême sud-est de la Belgique samedi après-midi tandis que le reste du pays sera sous les nuages, avec localement un peu de pluie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. De larges éclaircies se formeront néanmoins au fil du temps et le temps deviendra même ensoleillé à la mer. Il fera 16°C sur le littoral et les hauteurs, 17 ou 18°C dans le centre et jusqu'à 19°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent, lui, sera modéré.