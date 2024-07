Un week-end qui débute sous des averses locales

Des averses locales toucheront le sud-est du pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Ailleurs, le temps sera généralement sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima se situeront entre 20 ou 21 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 ou 24 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur ouest.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une nouvelle vague pluvieuse touchera les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Les précipitations seront parfois intenses, avec d'importants cumuls sur la province du Luxembourg notamment. Des orages seront également possibles. La partie centrale du territoire devrait être épargnée, mais le ciel y deviendra généralement très nuageux, avec quelques ondées possibles. Sur l'ouest et le nord-ouest, le temps restera sec avec des nuages d'altitude. En fin de nuit, des nuages bas et de la brume pourraient se former par endroits. Les minima se situeront entre 10 et 14 degrés sur l'extrême ouest, et entre 14 et 17 degrés ailleurs.

Samedi, des averses, localement orageuses, seront encore possibles au sud du pays, avec des précipitations parfois intenses s'ajoutant au cumul déjà important de la nuit. Sur les autres régions, le ciel sera changeant, mais le risque de précipitations sera moindre. La Côte bénéficiera, elle, de larges éclaircies au cours de l'après-midi. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés en Ardenne, autour de 19 ou 20 degrés au littoral et entre 21 et 23 degrés ailleurs.