Un week-end sous le signe du printemps avant le retour de la fraîcheur et de l'instabilité

Le temps sera assez ensoleillé vendredi après-midi sauf sur l'est et le sud-est du pays où le ciel restera plus nuageux. Les maxima atteindront 16 ou 17 degrés en Ardenne, 19 degrés à la mer et 20 ou 21 degrés sur la partie centrale du pays sous un vent modéré de sud-ouest, indique l'IRM dans son bulletin de la mi-journée.