Un weekend ensoleillé et chaud

Le ciel sera majoritairement dégagé samedi après-midi, à l'exception de l'est du pays où quelques nuages d'altitude nuanceront un peu le bleu. Les maxima oscilleront entre 18° en Ardenne et 24° en plaine, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Dans le courant de la soirée puis de la nuit, éclaircies et champs nuageux se partageront l'espace. Au littoral et dans l'extrême sud du pays, les résidents pourraient cependant se réveiller dans des bancs de brouillard. Les maxima varieront entre 8° sur les hauteurs et 14° à la mer.

Après dissipation de la grisaille matinale, la journée de dimanche se passera sous le soleil. A la frontière française, des nuages élevés pourraient cependant contrarier l'astre, tandis que quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues du côté de la frontière néerlandaise. Les températures attendues sont toujours plus estivales que de saison, avec un thermomètre qui pourrait grimper jusqu'à 25°. La nuit ne sera pas non plus des plus fraiches, avec des minima compris entre 11 et 17°.