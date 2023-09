Une dernière journée caniculaire avant le retour de l'instabilité et des orages

La journée de lundi s'annonce à nouveau assez ensoleillée avec des nuages élevés. L'après-midi, quelques cumulus se développeront au fil des heures, et pourraient déjà laisser s'échapper une averse (orageuse) par endroits. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la mer et 28 degrés en Campine ainsi que dans l'extrême sud du pays. Le vent sera le plus souvent faible et variable. A la mer, il sera d'abord modéré de secteur ouest puis deviendra faible de nord, indique l'IRM dans son bulletin matinal.

Lundi soir et la nuit suivante, le temps sera plus instable avec des averses et des orages en provenance de la France. Ils pourront localement être intenses et s'accompagner de grêle. En fin de nuit, le temps deviendra temporairement plus calme et plus sec avec toutefois des nuages bas en de nombreux endroits. Les minima varieront de 14 à 18 degrés sous un vent faible à modéré sans direction précise.

Mardi matin, de nombreux champs de nuages bas et des bancs de brouillard seront présents mais aussi quelques éclaircies. En journée, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses. Des averses et des orages localement intenses se développeront à nouveau au fil des heures. Il fera sensiblement moins chaud avec des maxima de 21 à 24 degrés. Le vent d'abord faible et variable deviendra faible à modéré de nord-ouest.