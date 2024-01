Une dernière journée de soleil avant le retour de la grisaille

Un soleil radieux illuminera le ciel de jeudi après-midi, avant que des nuages bas en provenance de la mer ne s'infiltrent au littoral et sur le nord-ouest de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 0 et -1°C dans la plupart des régions, mais pourrait atteindre entre 2 et 4°C au littoral, mais aussi en Haute Ardenne, sous l'effet d'une inversion de température. Le vent sera faible ou modéré.

La grisaille profitera de la soirée et de la nuit pour se répandre sur le territoire. La brume qui s'installera pourra laisser s'échapper quelques faibles précipitations qui pourraient verglacer. Des bancs de brouillard givrant seront également possibles. Les minima iront de -2 à -6°C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre -2 et 1°C ailleurs, sous un vent faible, voire modéré à la mer et sur les hauteurs.

Vendredi, le ciel sera bouché et un brouillard givrant s'installera à certains endroits en matinée. Le temps restera néanmoins sec et quelques rayons pourraient éclairer le ciel à l'extrême sud. Le mercure ne dépassera pas -1 ou 0°C au sud du sillon Sambre et Meuse, de 1 à 5°C en plaine et autour de 7°C à la Côte. Le vent sera faible à modéré.