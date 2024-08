Une fin de semaine entre éclaircies, nuages et faible pluie

La semaine se terminera avec un petit panaché de plusieurs éléments météorologiques, avec pêle-mêle du vent, de la pluie, des nuages et ci et là un petit brin de soleil, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Mercredi après-midi, le temps restera généralement sec et assez ensoleillé avec des voiles d'altitude, et graduellement des cumulus dans l'intérieur des terres. Ceux-ci se dissiperont ensuite en soirée. Il fera un peu plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 16 ou 17 degrés en Hautes-Fagnes à 20 ou 21 degrés en plaine, et autour de 19 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort.

Jeudi, le temps sera d'abord assez ensoleillé partout avec essentiellement des voiles d'altitude. L'après-midi, des nuages de moyenne et haute altitude plus denses dériveront progressivement sur le nord-ouest du pays où ils pourraient laisser échapper quelques gouttes en fin de journée. Il fera plus doux avec des maxima de 19 ou 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 23 ou 24 degrés en plaine. Le vent, d'abord généralement modéré de sud à sud-ouest, virera au secteur sud-ouest et deviendra modéré à parfois assez fort sur l'ouest avec des rafales autour de 50 km/h, et fort au littoral avec des rafales autour de 60 km/h.