Une fin de semaine nuageuse et humide avec de timides éclaircies

Le temps sera nuageux et accompagné d'averses, mercredi après-midi, même si les éclaircies réussiront progressivement à se faufiler sur le flanc ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima varieront entre 13 et 19 degrés, sous un vent modéré à assez fort à la mer. Des rafales de 50 à 55 km/h seront possibles sur les hauteurs.

Mercredi soir, il fera sec sur le centre, tandis que les nuages alterneront avec des périodes de pluie sur le sud. En cours de nuit, nuages bas, brume et brouillard se formeront plus spécifiquement en Ardenne. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés.

Jeudi matin, le sud du pays sera enveloppé dans la grisaille, alors que quelques éclaircies seront présentes sur les autres régions. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable et des averses atteindront notre territoire depuis l'ouest. Quelques coups de tonnerre seront possibles sur l'est en fin de journée. Les maxima atteindront 13 degrés sur les sommets et 18 en plaine, sous un vent faible à modéré.