Une journée marquée par les averses, sauf à la Côte; le mercure va grimper cette semaine

La nébulosité sera d'abord variable à parfois abondante ce lundi, avec des averses, qui deviendront ensuite plus localisées. Dans la moitié sud-est du pays, elles pourront cependant rester plus nombreuses, et localement plus intenses et potentiellement orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique. Le littoral profitera par contre d'un temps généralement sec et ensoleillé tandis qu'ailleurs le ciel deviendra partiellement nuageux.