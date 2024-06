Une journée plus sèche ce mercredi avant de nouvelles précipitations

Le temps sera très nuageux avec localement de la brume et du brouillard sur de nombreuses régions mercredi matin, excepté sur le nord-ouest du pays où les éclaircies seront présentes. Un peu de pluie ou une averse seront encore possibles dans un premier temps. En cours d'après-midi, le temps deviendra sec partout et les éclaircies concerneront la plupart ces régions, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima s'échelonneront entre 16 et 21 degrés sous un vent modéré.

La nuit prochaine, des nuages élevés puis moyens se feront plus nombreux et en fin de nuit il s'en suivra quelques averses depuis le sud-ouest. Les minima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 11 degrés en plaine et atteindront jusqu'à 14 degrés en Gaume.

Jeudi, des pluies et des averses orageuses remonteront de la France vers nos régions; elles seront parfois très intenses avec des cumuls de précipitations pouvant à nouveau être importants et localement dépasser 25 mm en 24h. Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés en bord de mer et 23 ou 24 degrés sur la plupart des régions de l'est du pays.