Une journée pluvieuse dans l'ensemble

L'après-midi, le soleil se montrera de plus en plus généreux à partir du nord-ouest mais une averse sera encore possible sur le sud-est. Il fera relativement frais avec des maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 20 ou 21 degrés sur le centre du pays. Le vent deviendra modéré de nord à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux, encore porteurs de quelques averses localisées avec risque d'un coup de tonnerre. Les minima se situeront entre 3 et 12 degrés en Ardenne, et entre 9 et 14 degrés ailleurs.