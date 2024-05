Une nouvelle offensive pluvieuse et parfois orageuse attendue cet après-midi

Le temps sera dans l'ensemble très nuageux mardi après-midi, avec des pluies et averses parfois intenses et orageuses en provenance du sud-est. La Haute Belgique et les provinces proches des Pays-Bas seront les régions les plus impactées. Les maxima oscilleront entre 15 et 22 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.