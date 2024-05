Une nouvelle semaine sous les averses

Les maxima s'échelonneront entre 14°C en haute Ardenne, 16°C en bord de mer et 17 ou 18°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, les averses disparaîtront et le ciel se dégagera progressivement. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays à l'approche d'une nouvelle zone de pluie. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard pourront se former sur le sud du pays. Les températures redescendront entre 5°C dans les Hautes Fagnes et 10°C en bord de mer. Le vent d'ouest à sud-ouest faiblira temporairement, avant de redevenir généralement modéré de sud à sud-ouest en fin de nuit.