Une nouvelle zone de pluie attendue ce jeudi

Le temps sera d'abord sec ce jeudi avec de la brume et du brouillard par endroits. Le ciel se couvrira rapidement et de nouvelles pluies traverseront la Belgique à partir de la France, selon l'IRM. L'après-midi, la nébulosité redeviendra plus variable avec parfois quelques averses. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 15 degrés sur l'ouest du pays.

Cette nuit, une nouvelle zone de pluie, parfois sous forme d'averses, traversera essentiellement les parties centrale et orientale du pays. Les minima varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 10 degrés ailleurs.

Vendredi matin, le temps sera sec avec une importante couverture de nuages bas. Les éclaircies reviendront en cours de journée, mais elles seront parfois séparées par des averses qui pourront être assez fortes et orageuses au large. Les maxima varieront entre 10 et 13 degrés dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 13 et 15 degrés ailleurs dans le pays.