Une perturbation traversera le pays vendredi après-midi

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour vendredi après-midi qu'une perturbation traversera notre pays à partir de l'ouest. Le ciel deviendra alors souvent très nuageux avec des périodes de pluie sur l'ouest et le centre du territoire. Sur l'est, le temps restera généralement sec avec parfois de belles éclaircies. Les maxima se situeront entre 8° à la côte et 11° dans la province du Limbourg ainsi que dans la région de Liège. Ils seront de l'ordre de 7° sur les hauteurs de l'Ardenne. Le vent de sud sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 65 km/h.

En soirée et en première partie de nuit de vendredi à samedi, une active ligne d'averses en provenance de la France affectera l'ouest et le centre du pays. Les averses pourraient localement être intenses, ponctuées d'un coup de tonnerre et accompagnées de fortes rafales. A l'arrière de cette zone d'instabilité, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Les minima seront compris entre 3° ou 4° dans les régions concernées par les éclaircies et 6° ou 7° sur l'est. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

La journée de samedi débutera avec un temps sec et ensoleillé sur la plupart des régions. En Ardenne, il faudra toutefois craindre de la grisaille matinale dans un premier temps. Dans le courant de la journée, les champs nuageux deviendront progressivement plus nombreux à partir du sud et donneront finalement lieu à des pluies en plusieurs endroits. Les maxima se situeront généralement entre 8° et 11°, dans la province du Limbourg et la région de Liège. Ils pourraient atteindre jusqu'à 12° ou 13°, en fonction de l'ensoleillement. Le vent sera modéré, et à la côte plutôt assez fort, de secteur sud à sud-est.