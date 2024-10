Une semaine entre le soleil et les nuages

Si une ondée est encore possible localement mardi après-midi, le temps sera généralement sec entre larges éclaircies et nuages. Les maxima seront compris entre 12 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés sur l'ouest du pays. Le vent soufflera modérément d'ouest.

Le ciel restera peu nuageux en soirée, avec la possibilité d'une ondée. De la brume et du brouillard pourront se former dans plusieurs régions en cours de nuit. Le mercure redescendra entre 3 et 9 degrés.