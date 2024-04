Une semaine fraîche et pluvieuse avant une hausse du mercure le week-end prochain

Dimanche matin, une ligne d'averses traversera le pays du nord au sud. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il s'agira parfois de précipitations hivernales. Dans le courant de la matinée, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies depuis les Pays-Bas. Au sud du sillon, le risque de quelques ondées se maintiendra malgré tout. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 à 12 degrés sur les autres régions.

Ce soir et cette nuit, des averses continueront à tomber et prendront même la forme de neige, qui pourra s'accumuler au-dessus de 400 m d'altitude, en haute Ardenne. Les minima descendront de 7 à -2 degrés.

Lundi, la nébulosité sera variable avec le risque d'une ondée et des maxima de 4 à 11 degrés.

Le reste de la semaine, les averses redeviendront plus nombreuses avec des maxima de 10 degrés dans le centre avant une hausse plus franche du mercure le week-end prochain. Les maxima dans le centre seront ainsi proches de 12 degrés vendredi et autour de 15 degrés samedi.