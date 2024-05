Une semaine instable, avec parfois des averses localement soutenues ou orageuses

La nébulosité sera variable ce dimanche après-midi et soir avec quelques averses localement soutenues. Les maxima iront de 16 à 21 degrés. La nuit prochaine, le temps redeviendra ensuite plus sec et du brouillard ou des nuages bas se reformeront par endroits. Les minima oscilleront de 7 à 12 degrés.

Lundi, la journée débutera sous les nuages bas ou le brouillard dans certaines régions. D'autres commenceront sous le soleil. En cours de journée, la nébulosité deviendra plus variable et quelques averses éventuellement orageuses se développeront à nouveau par endroits. Le soleil restera davantage présent dans la région littorale. Les maxima varieront entre 15 ou 16 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 21 degrés dans le centre du pays.

Demain soir, les dernières averses seront suivies de larges éclaircies.

Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partiellement nuageux et le temps généralement sec. En cours d'après-midi et en soirée, une zone pluvio-orageuse très active remontera de l'est de la France et de l'Allemagne, puis traversera le pays durant la nuit suivante. Des pluies abondantes parfois sous forme de fortes averses orageuses seront à nouveau possibles par endroits. Les maxima varieront entre 18 degrés en haute Ardenne et en bord de mer, et 24 degrés en Campine.

Mercredi, les conditions s'amélioreront lentement avec des maxima de 14 à 19 degrés.