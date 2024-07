Une semaine à prévoir sous un ciel nébuleux

La nébulosité sera encore abondante dans les régions au sud du Sillon Sambre-et-Meuse lundi, avec encore une dernière averse dans l'extrême sud-est du pays. Ailleurs, il fera sec avec des champs nuageux et de larges éclaircies. Assez vite, les champs nuageux deviendront plus fréquents et en cours de journée, quelques averses pourront se développer, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).