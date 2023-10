Une soirée au sec avant le retour de la pluie

Le ciel sera bien couvert vendredi après-midi, avec encore des pluies parfois modérées. Il faudra attendre la soirée pour retrouver un temps plus sec, avec quelques éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 13°C en Haute Ardenne et 16°C à l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les éclaircies se feront plus larges en soirée sur l'ensemble des régions, avant qu'une nouvelle zone de pluie assez active ne transite sur la partie sud-est du pays.