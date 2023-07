Une température record proche des 16 degrés dans les montagnes autrichiennes

À 15,7 degrés, la température dépasse d'une dizaine de degrés la température moyenne de cette zone à cette période de l'année. "En moyenne, les températures les plus élevées au mois de juillet au Hoher Sonnblick avoisinaient 6 degrés entre 1991 et 2020 et 4,2 degrés entre 1961 et 1990", explique le météorologue Gerhard Hohenwarter.

Depuis le début des recensements en 1886 à l'observatoire de la montagne autrichienne, la température n'a atteint les 15 degrés que cinq fois. Le dépassement de cette température à l'Hoher Sonnblick a été noté dans un passé récent à chaque fois. "Ce qui montre bien que le climat se réchauffe", explique le météorologue.