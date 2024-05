Une vingtaine d'interventions toujours en cours pour les pompiers de Liège

Si les hommes du feu liégeois ne pouvaient pas encore comptabiliser le nombre d'interventions, ils pouvaient assurer, samedi vers 07h00, qu'une vingtaine d'interventions étaient toujours en cours du côté de Jupille, Fléron et Chênée pour des pompages et des compteurs électriques qui ont sauté.

Du côté de la zone Hemeco, en région hutoise, une vingtaine d'interventions ont été menées entre 19h00 et 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi. Des pompages dans des caves et des coulées de boues ont notamment occupé les pompiers à Huy, Nandrin, Modave et Marchin.

Les pompiers de Hesbaye sont intervenus une dizaine de fois dans les dernières heures.