Une zone de pluie ce vendredi avant des éclaircies

Une zone de pluie traversera rapidement la Belgique d'ouest en est vendredi matin. Elle quittera ensuite le territoire par le sud-est en début d'après-midi. A l'arrière, le ciel se dégagera avec de belles périodes ensoleillées. Les maxima seront atteints ce matin et varieront entre 7 et 11 degrés. Le vent assez fort de sud-ouest basculera à l'ouest-nord-ouest au passage du front pluvieux, puis redeviendra modéré. Les rafales pourront temporairement atteindre 60 km/h., selon les prévisions de l'IRM.

Ce vendredi soir et la nuit prochaine, l'atmosphère sera calme avec de larges éclaircies et quelques voiles de nuages élevés. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrant se formeront de manière localisée. La nuit sera nettement plus froide avec des minima de localement -5 degrés dans les Cantons de l'Est, 0 à -2 degrés dans la plupart des régions et +2 degrés en bord de mer.

Samedi, après une nuit et une matinée assez froides avec localement quelques bancs de brouillard givrant, le ciel sera assez lumineux avec par moments quelques champs nuageux de haute et de moyenne altitude. Les températures atteindront 3 degrés en haute Ardenne, 7 degrés dans la plupart des régions et 8 degrés en bord de mer.