Une zone de pluie traversera la Belgique avant un temps sec en soirée

Une zone de pluie ou d'averses poursuivra sa progression vers l'est après avoir traversé le centre de la Belgique à la mi-journée et quittera le pays en direction de l'Allemagne en milieu d'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera toutefois soutenu avec des rafales entre 50 et 60 km/h dans le sud pays et entre 60 et 70 km/h dans la plupart des autres régions de l'intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 18 et 21°C.