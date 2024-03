Une zone de pluie traversera le pays ce samedi

Une zone de pluie stagnera d'abord sur l'ouest de la Belgique samedi, avant de se décaler vers l'est l'après-midi, et de quitter le territoire en direction de l'Allemagne en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera brumeux et souvent gris sur l'ouest, avec des périodes de faibles pluies. Le centre et surtout l'est du pays resteront à l'avant de la perturbation durant une grande partie de la journée avec, par conséquent, des éclaircies et un temps sec, à une averse près.

En fin d'après-midi, on retrouvera progressivement de larges éclaircies à partir de l'ouest. Les températures entre l'ouest et l'est seront contrastées. Sur l'ouest et le centre, les maxima seront compris entre 10 et 13°C alors que sur l'est, les températures atteindront facilement les 14 à 16°C, voire 17°C sur le nord de la Campine.