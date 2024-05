Une Zone d'immersion temporaire protège désormais le village Harmignies des inondations

Une Zone d'immersion temporaire (ZIT) a été inaugurée mercredi à Harmignies. Cette ZIT a pour but de protéger ce village de l'entité de Mons qui subit de fréquentes et importantes inondations lorsque la rivière Trouille déborde en cas de fortes pluies.

L'objectif de la ZIT est, lors de gros événements pluvieux, de retenir les eaux, via un stockage temporaire dans une "zone d'immersion" protégée par une digue. Le stockage de l'eau est régulé automatiquement à l'aide d'une vanne qui se soulève en cas de hausse du débit du cours d'eau. La capacité de stockage de la ZIT d'Harmignies est de plus de 130.000 m³.

"La vanne est sous eau en temps normal", a expliqué Sébastien Gailliez, à la tête de la Direction des cours d'eau non navigables du Service public de Wallonie. "Quand le débit augmente trop, la vanne remonte petit à petit de façon à bloquer la rivière tout en laissant passer un débit constant, le surplus d'eau étant alors stocké dans la ZIT. La garantie qu'il n'y aura plus jamais d'inondation n'est toutefois pas totale: en cas d'un événement pluvieux extrême, la ZIT, une fois remplie, ne pourrait plus jouer son rôle régulateur. La zone d'Harmignies est protégée pour une période de retour de 25 ans, ce qui veut dire qu'une crue a, chaque année, une chance sur 25 de se produire."