Vendredi nuageux et pluvieux

A l'aube, du brouillard ou des nuages bas seront présents en plusieurs endroits. En journée, une nouvelle zone de précipitations nous parviendra progressivement par l'Allemagne. Le matin, il s'agira de faibles pluies près des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Grand Duché du Luxembourg. L'après-midi, les précipitations gagneront un peu de terrain vers le centre. Dans les provinces du Limbourg, du Luxembourg et de Liège, les pluies et les averses pourront être intenses et s'accompagner d'orage. A l'avant de la perturbation, vers l'ouest et le sud-ouest de la Belgique, le temps sera plus sec avec seulement le risque d'une averse locale et quelques éclaircies pourront résister.