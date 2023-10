Week-end sous les nuages avec alternance d'averses, voire d'orages

La journée débutera sous un ciel très nuageux samedi, avec parfois quelques averses, surtout dans la zone littorale et en Ardenne. Le temps sera plus sec dans les autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche, le temps sera assez venteux avec des périodes de pluie. Ces dernières pourraient d'ailleurs même être ponctuées de coups de tonnerre. Des éclaircies seront possibles, bien que vers l'est le ciel serait plus chargé. Les maxima se situeront entre 11°C en Hautes-Fagnes et 16°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest et les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

Lundi, la nébulosité augmentera à l'arrivée d'une zone d'averses depuis la France. Des coups de tonnerre ne seront à nouveau pas exclus. Les maxima varieront de 10°C en Ardenne à 15°C en plaine.

Mardi, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, éventuellement porteurs de l'une ou l'autre averse.