À 11 contre 9, l'Arabie Saoudite bat le Kirghizistan et file en 8e

Le Kirghiz Ayzar Akmatov a été expulsé dès la 9e minute de jeu et les Saoudiens ont ouvert le score via Mohamed Kanno (35e). En deuxième mi-temps, Kimi Bjorn Merk été exclu à son tour pour la nation d'Asie centrale (52e) et l'Arabie Saoudite a marqué un deuxième but par l'intermédaire de Faisal Al Ghamdi (84e).

Plus tôt dans l'après-midi, Oman et la Thaïlande se sont quittés sur un score nul et vierge.