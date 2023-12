1,5 million d'euros pour la restauration de l'ancienne abbaye de la Ramée à Jodoigne

Le gouvernement wallon a octroyé jeudi une subvention de 1,5 million d'euros pour la restauration des façades et des toitures d'une partie de l'abbaye de la Ramée à Jodoigne, bien classé et partiellement reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Les travaux porteront plus particulièrement sur cinq bâtiments situés à l'arrière de l'ensemble abbatial. Ils permettront de garantir la pérennité de ce patrimoine et d'en améliorer la performance énergétique, par l'isolation des toitures et des châssis.

L'ancienne abbaye cistercienne de la Ramée est un remarquable ensemble comprenant une ferme en quadrilatère, un moulin et plusieurs dépendances. Fondée au 13e siècle, elle a connu une histoire mouvementée et a été en grande partie reconstruite au 18e siècle.