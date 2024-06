1,5 million d'euros supplémentaires pour soutenir le déminage en Irak et en Syrie

La Belgique a décidé d'une nouvelle contribution en 2024, à hauteur de 1,5 million d'euros, dans le cadre du soutien donné depuis 2019 aux activités du Service de déminage des Nations Unies (UNMAS) en Irak et en Syrie, annoncent jeudi es Affaires étrangères dans un communiqué. Ces dernières années, la Belgique a soutenu le déminage en Irak et en Syrie à hauteur de plus de 11 millions d'euros.