1er appel à projets francophone et bruxellois pour combattre la cyberhaine liée au racisme

Les gouvernements wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont associés pour lancer, ce vendredi, le tout premier appel à projets visant à lutter contre la cyberhaine liée au racisme et à la xénophobie.

Les projets retenus, qui débuteront progressivement en novembre 2023 et se termineront au plus tard le 31 décembre 2024, recevront une subvention allant de 10.000 à 40.000 euros.

Depuis plusieurs années, l'utilisation renforcée des réseaux sociaux constitue un lieu propice au développement des discours xénophobes. Ces violences présentent des spécificités liées aux médias numériques : capacité de dissémination vers un très large public, caractère incessant de l'agression, difficulté d'identifier l'auteur et d'agir une fois les messages diffusés..., pointent Christie Morreale, Frédéric Daerden et Nawal Ben Hamou, ministres de l'Egalité des chances de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Bruxelles-Capitale.

"Ce nouvel appel à projets inédit, conjoint aux trois entités et qui vient d'être lancé, vise à sensibiliser le grand public sur ces questions mais surtout à lutter contre ces formes de violences de plus en plus répandues et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les personnes et sur la collectivité", ajoutent-ils dans un communiqué commun.