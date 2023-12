230 communes wallonnes ont répondu à l'appel à projets "BiodiverCité"

Quelque 230 communes wallonnes ont introduit une candidature à la nouvelle édition de l'appel à projets 'BiodiverCité' qui leur permet de disposer d'un budget globalisé pour réaliser des actions 'nature' et participer à la Semaine de l'arbre, se félicite lundi la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.

Parmi les actions visées: la protection des espèces et des habitats; les milieux humides et les cours d'eau; les actions en faveur des pollinisateurs; les chemins et les sentiers; la biodiversité dans le bâti; les plantations; la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou encore la sensibilisation à la nature.

"Les projets portés par les communes prouvent qu'en unissant nos forces, nous pouvons faire une différence. Plus de 80% des communes ont déjà bénéficié de la subvention BiodiverCité accordée par la Wallonie pour des actions concrètes de préservation et de restauration de la nature", a commenté la ministre Tellier.