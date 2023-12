2,5 mios d'euros des Fonds structurels européens seront consacrés au parc de la Sennette

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le projet a été présenté en réponse à l'appel à projet spécifique pour plus d'espaces verts à dimension régionale du programme bruxellois FEDER 2021-2027. Il devra être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2029 et être opérationnel début 2031.

Ce subside du FEDER complète la dynamique de développement et d'aménagement - débutée grâce aux moyens financiers du Contrat de rénovation urbaine Heyvaert - Poincaré et de Beliris - du futur « Parc de la Sennette ».