250 étudiants manifestent contre le nouveau décret paysage dans le centre de Bruxelles

Quelque deux cent cinquante étudiants ont bruyamment manifesté mercredi midi dans le centre de Bruxelles contre les nouvelles conditions de réussite en vigueur dans l'enseignement supérieur qui, selon eux, vont rendre non finançables un grand nombre d'étudiants dès la rentrée prochaine.

En vigueur depuis la rentrée 2022, cette modification du décret sur le paysage de l'enseignement supérieur n'accorde plus aux étudiants que deux ans maximum (trois en cas de réorientation) pour acquérir les 60 premiers crédits de son parcours de formation, et cinq ans maximum (six en cas de réorientation) pour obtenir son diplôme de bachelier.

Selon la fédération des étudiants francophones (FEF) organisatrice de la manifestation, un étudiant sur trois en Fédération Wallonie-Bruxelles risque en conséquence d'être exclu de l'enseignement supérieur dès la rentrée prochaine.