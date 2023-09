2500 enfants à Walibi grâce un partenariat du parc d'attraction avec l'ASBL Arc-en-ciel

L'ASBL Arc-en-Ciel, fondée en 1954, regroupe plus de 385 associations membres actives dans le secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse. Ce qui représente plus de 30.000 enfants et jeunes en Wallonie et à Bruxelles. La journée organisée pour que les jeunes profitent gratuitement - les places sont offertes par le parc d'attractions - de Walibi se déroule chaque année depuis 44 ans. Chaque association membre de l'organisation de jeunesse se voit proposer, dans la limite des 2500 places offertes, 20 entrées pour ses bénéficiaires.

"Cette initiative témoigne de l'engagement continu de Walibi envers les enfants de sa communauté et sa volonté de créer de beaux souvenirs pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de cette collaboration fructueuse, Arc-en-Ciel joue un rôle clé en coordonnant la distribution des places à des dizaines d'associations membres de son réseau. Celles-ci œuvrent en faveur du bien-être des enfants et des jeunes à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Il y a notamment des maisons d'accueil et d'hébergement, des écoles de devoirs, des maisons de jeunes, etc.", indiquent l'ASBL Arc-en-Ciel et Walibi dans un communiqué commun.