330 places d'accueil libérées par des demandeurs avec un emploi stable

En novembre dernier, afin de libérer des places en centres d'accueil, Mme de Moor avait annoncé que les demandeurs d'asile disposant d'un emploi stable ne pourraient plus y rester. La mesure visait les personnes jouissant d'un contrat d'emploi de plus de six mois et recevant un salaire supérieur au salaire minimum.

Interrogée mardi en commission de la Chambre par les députés Greet Daems (PVDA) et Simon Moutquin (Ecolo) sur les résultats de la mesure, la secrétaire d'État leur a répondu que 330 places avaient ainsi pu être libérées au profit d'autres demandeurs d'asile.