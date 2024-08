41% des parents ont des difficultés à payer les voyages scolaires

Sur base d'une enquête menée en mai et juin derniers auprès de 1.881 familles, il apparaît qu'en moyenne, deux voyages scolaires sont organisés durant les six années de primaire, et autant durant le cycle secondaire.

L'immense majorité de ces voyages sont organisés sur le territoire belge, à l'exception du voyage de rhéto. Dans 94% des cas, ce dernier périple a pour destination un autre pays européen, et dans 3% des cas un pays extra-européen (Etats-Unis ou Chine notamment).