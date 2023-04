47 communes supplémentaires labellisées 'Communes sportives'

Les panneaux étoilés, symboles de l'opération, seront remis par la ministre Glatigny le 20 avril lors d'une cérémonie qui se tiendra au salon Municipalia au WEX de Marche-en-Famenne.

"Les pouvoirs locaux sont en première ligne sur et en dehors des terrains pour soutenir le mouvement sportif. Nous continuerons à les soutenir et à se tenir aux côtés des sportifs et de leurs clubs pour favoriser l'offre et la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles", conclut Valérie Glatigny.