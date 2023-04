750.000 euros pour soutenir des projets de lutte contre la discrimination à l'embauche

Bruxelles Economie Emploi lance un nouvel appel à projets pour lutter contre les discriminations à l'embauche et promouvoir la diversité en emploi, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI). Un montant de 750.000 euros est prévu pour financer les initiatives des porteurs de projets avec une priorité à ceux qui luttent contre les discriminations liées au handicap ou qui soutiennent les femmes victimes de violences.

L'appel à projets s'adresse aux entreprises et aux pouvoirs locaux. Il vise plus largement à promouvoir la diversité.

Le consortium ACTIV révèle, quant à lui, que plus d'une femme sur cinq en Europe serait victime de violence domestique. Cette réalité peut impacter leur réussite sur le marché du travail et leur réinsertion professionnelle.

"Depuis le début de cette législature, plus de 3 millions d'euros ont été consacrés à des projets de lutte contre la discrimination à l'embauche. Avec le renforcement des tests de discrimination à l'embauche, avec 15 engagements pour lutter contre la discrimination, Bruxelles est la Région qui s'investit le plus pour donner à toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois, les mêmes chances de décrocher un emploi. Parce que la diversité de l'emploi doit représenter la diversité des citoyens", a commenté le ministre.

Les porteurs de projets ont jusqu'au 31 mai 2023 pour remettre leur dossier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Bruxelles Economie Emploi.