750.000€ pour soutenir 15 projets de lutte contre les discriminations à l'embauche

Enfin, certains projets s'adressent plus particulièrement aux employeurs. « Empowering Abilities » formera et soutiendra 5 entreprises à profit social bruxelloises et 15 de leurs membres du personnel dans le développement et la mise en œuvre d'une politique de recrutement non-discriminant, en mettant l'accent sur le handicap.

« Depuis le début de cette législature, nous avons fait de Bruxelles la Région la plus volontariste en matière de lutte contre la discrimination à l'embauche...Il faut que les opportunités d'emploi profitent à tous les Bruxellois, peu importe leurs caractéristiques personnelles », a conclu Bernard Clerfayt.