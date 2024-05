88,6 millions d'euros pour la première phase de revalorisation du Cinquantenaire

Le Conseil des ministres fédéral a débloqué vendredi 88,6 millions d'euros destinés à des interventions prioritaires dans le cadre du masterplan de revalorisation du parc et des musées du Cinquantenaire. Ce lieu emblématique de l'histoire de la Belgique sera la principale plaque tournante du bicentenaire de la Belgique qui sera célébré en 2030.

L'objectif de ce masterplan et de moderniser ce pôle socioculturel et d'en renforcer l'attractivité, ont rappelé, à l'issue de la réunion, le secrétaire d'Etat en charge de la Politique scientifique Thomas Dermine et la ministre en charge de Beliris, Karine Lalieux (PS).

Dans ce contexte, au-delà du montant de près de 90 millions d'euros débloqué vendredi, le gouvernement a chargé Beliris d'entamer les études architecturales du plan directeur intégré lié au projet. La réalisation de l''ensemble du plan directeur pèsera quelque 160 millions d'euros.