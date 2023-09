A6K/E6K espère pouvoir investir un nouvel ensemble architectural

Le hub technologique et numérique carolo A6K-E6K a l'ambition d'investir un nouvel ensemble architectural dans les prochaines années. Les responsables de ce dernier ainsi que ceux de l'invest carolo Sambrinvest ont annoncé jeudi dans un communiqué avoir introduit une demande de permis pour la réalisation d'une nouvelle structure de 60.000 mètres carrés dans le cadre d'un subside de 75 millions d'euros financé par le Plan de relance et de résilience.

Porté par Sambrinvest, le projet A6K/E6K s'est concrétisé en janvier 2020 avec l'objectif de "consolider et d'accélérer la dynamique de croissance des acteurs technologiques et numériques". Il comporte deux "pôles" : A6K, un écosystème composé d'entreprises, de centres de recherches, d'universités et des pôles de compétitivité et censé favoriser l'innovation, et E6K, animé par des acteurs comme l'Ifapme, Technofutur TIC et Becode et tourné vers la formation. Aujourd'hui, le hub occupe l'ancien bâtiment du tri postal qui fait face à la gare de Charleroi.

A travers le projet de nouvel ensemble, les acteurs carolos veulent donner à A6K-E6K la possibilité de se déployer dans des espaces "plus vastes, plus verts et mieux adaptés".