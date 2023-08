AB InBev termine seule en hausse au sein du Bel 20

AB InBev (51,00) remontait finalement de 0,53%, Galapagos (35,69) étant stationnaire alors que KBC (62,90) et Ageas (36,90) perdaient 0,69 et 0,83%.

Dix-huit éléments de l'indice bruxellois étaient teintés de rouge, Umicore (23,77) et D'Ieteren (150,30) en tête avec des reculs de 2,46 et 2,34% devant Sofina (198,70) et Elia (98,55) qui reculaient de 2,12 et 2,14%.

arGEN-X (456,60) avait viré de 0,59% à la baisse, rejoignant Solvay (104,00) et UCB (81,42) qui concédaient 0,10% chacune.

Aedifica (58,35) et Cofinimmo (68,85) valaient 1,44 et 1,57% de moins que la veille, WDP (25,02) abandonnant 1,73% tandis que Barco (19,43) et Proximus (6,55) se dépréciaient de 0,87 et 1,56%, Melexis (86,95) et Ackermans (157,70) de 0,80 et 1%.

Les résultats records de Kinepolis (46,20) étaient accueillis par une chute de 6,8%, écart ramené finalement à 3,2% ; Immobel (32,10) et CFE (8,90) chutant de 6,1 et 2,6%, Accentis (0,0274) et Montea (69,60) de 5,5 et 3,2%.