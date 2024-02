Abortion Right appelle les autorités à se positionner pour l'allongement du délai de l'IVG

La plateforme Abortion Right, qui regroupe des associations francophones et néerlandophones luttant pour l'amélioration de l'accès à l'IVG en Belgique et en Europe, appelle jeudi le monde politique à se référer au rapport commandité par le gouvernement. Dans ce dernier, plus de 30 experts se positionnent en faveur d'un allongement du délai de l'IVG à 18 semaines, contre 12 actuellement.

"Le rapport de 300 pages commandité par le gouvernement, réalisé par plus de 30 expertes et experts de tous horizons et supervisé par toutes les facultés de médecine du pays est unanime quant à la nécessité de modifier la loi de 2018 et d'améliorer les conditions actuelles dans lesquelles l'IVG doit se pratiquer", souligne Abortion Right. "Les 25 recommandations qu'il contient ont été rendues publiques il y a près d'un an, mais depuis lors, aucun débat constructif n'a eu lieu."

La plateforme dénonce un "jeu électoral" détournant le débat "d'un enjeu de santé publique, d'égalité d'accès à la santé et d'autonomie de choix des femmes". "Le rapport et le consensus scientifique qui le soutient révèlent aujourd'hui que les opposantes et opposants à l'évolution de la loi de 2018 défendent une position idéologique, forcément dangereuse pour la liberté et la santé des femmes", déplore la plateforme.