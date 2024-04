Accéder au souhait de ceux qui ne souhaitent plus vivre

D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans doublera, passant d'environ 640.000 aujourd'hui à 1,2 million. La pression financière sur les soins de santé, les médicaments et les centres de soins résidentiels s'en trouvera accrue. M. Van Gorp estime qu'il ne suffit pas d'augmenter les ressources financières pour faire face à ce vieillissement et préconise "une approche radicalement différente". "Les médecins et autres professionnels de la santé s'efforcent aujourd'hui de faire en sorte que tout le monde vive plus longtemps, mais dans quel but ? Vivre plus longtemps n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas ? Il faudrait avant tout se poser la question suivante : combien de temps puis-je vivre une vie de qualité ?

Il rappelle qu'il existe déjà des règles strictes pour l'euthanasie définies par la loi. "Cela fonctionne bien pour les personnes qui souffrent de manière insupportable. Mais il devrait aussi y avoir une forme plus douce, pour les personnes qui estiment que leur vie est terminée. Je sais que c'est un sujet sensible, mais nous devrions oser avoir ce débat".