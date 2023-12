Accord au G7 pour restreindre les importations de diamants russes

Concrètement, des restrictions sur les importations de diamants non industriels extraits, transformés ou produits en Russie seront imposées à partir du 1er janvier. À partir du 1er mars, les diamants russes façonnés dans des pays tiers seront également concernés.

En outre, les pays du G7 - États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Japon et Union européenne - mettront en place d'ici le 1er septembre un mécanisme de vérification et de certification des diamants bruts fondé sur la traçabilité. La conception et la mise en œuvre de ce système doivent encore être peaufinées.