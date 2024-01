Accord au sein du gouvernement sur la taxation des voitures de société à moteur thermique

Alors qu'il y avait jusqu'ici un risque que l''"Avantage Toute Nature" (ATN) des voitures de société à moteur thermique augmente de 20% cette année, il n'y aura finalement pas de hausse du prix de revient pour ces véhicules.

Le calcul de cet ATN repose sur une comparaison entre les émissions de CO2 du véhicule concerné et l'émission de CO2 moyenne des nouvelles voitures. Une comparaison de plus en plus défavorable aux voitures thermiques en raison de l'électrification croissante du parc automobile.